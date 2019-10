Laura Borràs, portavoz de Junts per Cataluña en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista para el 10-N, ha sido entrevistada este jueves por Susanna Griso en el programa de Antena 3 Espejo Público.

La conversación, en la que se ha hablado entre otras cosas sobre los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés, ha estado cargada de tensión.

La culminación ha tenido lugar al final, cuando Susanna Griso ha afeado a Borrás que le haya catalanizado el apellido, refiriéndose a ella como “Grisu”, durante toda la entrevista.

“No nos ponemos de acuerdo ni en mi apellido porque me llamo Griso y no Grisu, pero si me lo quiere catalanizar...”, se ha quejado la periodista.