El corte de Toñi Moreno a María Teresa Campos: "No te voy a pedir perdón en todos los canales"

“Si yo no sé bloquear. Que te lo he dicho veinte veces”, ha respondido la Campos.

“Sí, me bloqueaste. Eso ya no lo vamos a arreglar aquí. Y me has desbloqueado con la misma naturalidad”, ha insistido Moreno.

Ahí, la Campos ha tirado de la sinceridad que la caracteriza y ha contado por qué estuvo molesta con Moreno, la que fue su sustituta en la franja del fin de semana de Telecinco. Qué tiempo tan feliz fue cancelado para dar paso a Viva la vida, programa que un primer momento presentaba Moreno y que ahora presenta Emma García.

“Te he desbloqueado, y esto ya lo hablamos en su día, vamos a pasar toda la vida hablando de eso. Te he desbloqueado, no te he bloqueado, porque no se bloquear ni desbloquear. Pero por la única razón de que tú tenías que haber hablado con aquella que te sentó aquí. Tenías que haberle dicho: ‘oye, que me han llamado para esto’ y yo te hubiera dicho lo que toda la vida de dios le he dicho a otras personas. Me lo tenías que haber dicho y fuiste una cobarde”, ha respondido con rotundidad María Teresa Campos.

“Que tienes razón. Que te pedí perdón ya. Me va a llevar por todas las televisiones. Que no te voy a pedir perdón en todos los canales, te lo pedí en Canal Sur, ahora aquí, voy a hacer un recorrido por todas las autonómicas para pedirle perdón”, ha respondido la presentadora.