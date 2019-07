El corte de un concursante de 'Supervivientes' (Telecinco) que deja a Isabel Pantoja con esta cara

“Tienes unos ojos muy bonitos, pero tengo que apartar la mirada... Porque me das miedo”, le dijo el exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa. De nuevo volvió a provocar las risas entre sus compañeros con ese segundo corte a la tonadillera, que replicó que de momento no se había comido a nadie.

“Todos los peces”, reaccionó Albert. Ahí mantuvieron otro cruce de palabras en el que la Pantoja arremetía contra el extronista afirmándole que él tenía que estar saciado y este, que se levantó la camiseta, le comentaba que había perdido 15 kilos en la isla.

Vázquez entró para calmar los ánimos y obligarles a decir dos cosas bonitas. Después de un intercambio de elogios en el que Pantoja no convenció a la audiencia, Albert dijo unas últimas palabras sobre el asunto.

“Yo soy una persona muy directa. Sigo siendo igual y me he sentido muy dolido, no puedo ser un falso. Me siento regular, no puedo hacer como si nada hubiera pasado”, sentenció el extronista.

Los espectadores aplaudieron en Twitter estos cortes de Albert a la cantante.