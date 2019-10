El corte de un invitado cabreado a Susanna Griso en pleno 'Espejo Público': "No, ya no es el momento"

La situación que se está viviendo en Cataluña tras la sentencia del procés está copando horas y horas de información en distintos medios.

En Espejo Público, Susanna Griso ha querido comentar con el exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego los incidentes acontecidos en el aeropuerto del Prat, donde cientos de personas intentaron colapsar el recinto.

“Le quiero preguntar al señor Prego. ¿Qué castigo penal va a tener todo esto? Es decir, alguien que intenta entrar en el aeropuerto, en la T1 de El Prat”, ha querido saber Griso.

“Mire, vamos a ver. Yo estos temas no tienen nada que ver con la sentencia del Tribunal Supremo, que es la razón por la que yo fui invitado a este programa y he venido muy gustoso. No he podido decir ni una sola palabra sobre el Tribunal Supremo y la sentencia, que es lo que yo podría explicar como exmagistrado del Tribunal Supremo, y estos temas de orden público son ajenos a mi profesión. Sobre esto, no tengo nada que opinar”, ha respondido contundente el exmagistrado.

Y Griso ha respondido sorprendida: “Bueno, pues opine sobre la sentencia, señor Prego”. Pero el invitado ya no quería hablar del tema: “No, no, es que ya ha pasado el tiempo. Lo he intentado y no he podido”.

¿Quién le dice a usted que ha pasado el tiempo? Porque aquí los tiempos no vienen tasados”, ha afirmado Griso. “No voy a resucitar los temas que ya han pasado”, ha contestado Prego.

“Deme su valoración sobre la sentencia”, ha insistido Griso. “No, ya no. Es que no es el momento”, ha dicho finalmente en el invitado.