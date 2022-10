El creador de 'Aquí no hay quien viva' reacciona con toda firmeza a este cartel de Más Madrid

Alberto Caballero , creador de series como Aquí no hay quien viva , ha reaccionado con rotundidad a una campaña de los jóvenes de Más Madrid que en los últimos días ha tenido gran repercusión en Twitter y que juega con el nombre de la famosa ficción.

“Belén López Vázquez, siempre un referente. (No nos gusta que nos mezclen con política, pero si no hay más remedio, mejor que sea un partido progresista y por una buena causa), ha escrito Caballero en Twitter.

“No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo novio, no tengo nada”, dijo el personaje en la serie en el año 2003.