El creador de 'La Que Se Avecina' desmiente uno de los comentarios más repetidos durante el último capítulo

Sin embargo, esta semana los seguidores de la serie se han enfrentado a una triste noticia: no tendrán LQSA durante un tiempo. Por eso, muchos fans especularon durante el último capítulo con que acababa la temporada y otros se quejaron de que corten la emisión indefinidamente.

#lqsavacaciones Pues si se acaba y empieza la serie de las señoras del Hampa, no os preocupéis... Siempre quedara FDF

Tanto esperar y ahora hasta enero no empezará de nuevo... #LQSAVacaciones

#LQSAVacaciones Otro revival... Termina la temporada del mismo modo que Aqui no hay quien viva, cuando llamaron del hospital diciendo que Paloma desperto del coma.

Caballero, antes de que fueran más allá, explicó este parón vacacional en Twitter, ya que la serie, previsiblemente, retomará sus emisiones en septiembre, aunque todavía no hay confirmada fecha de regreso, y señaló que no era su responsabilidad si no que correspondía a Mediaset.

“A ver, que ya veo que se nos empiezan a alterar algunos desinformados. Por enésima vez: nosotros NO decidimos cuando se emite LQSA. La escribimos, la dirigimos y la producimos, pero NO la programamos. No es nuestro trabajo. Venga, a disfrutar de #LQSAVacaciones”, ha escrito en el tuit.