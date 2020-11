El creador de la vacuna de Pfizer pone fecha a la vuelta a la normalidad (y no sería la primera vez que acierta en algo)

Ugur Sahin se ha convertido en uno de los nombres propios de esta última semana. Este científico turco está detrás de la prometedora vacuna contra el coronavirus que están desarrollando su empresa BioNTech junto a Pfizer.

El pasado lunes, la compañía norteamericana anunció que esta vacuna tiene una efectividad del 90% en la prevención de la enfermedad entre los voluntarios del ensayo que no tenían evidencia de haber sido infectados previamente.

Este investigador ha concedido una entrevista a la cadena Sky News y ha respondido a una de las preguntas que más se hace la población: ¿cuándo se retomará la normalidad previa a la pandemia?

“Podríamos volver a la vida normal a mediados del 2021”, ha asegurado Sahin, que ha afirmado que antes de la segunda mitad de diciembre no habrá suministro de vacunas.

“Que llegue a mediados de diciembre no significa que la situación cambie dramáticamente. Será un invierno difícil y la situación empeorará antes de empezar a mejorar”, ha dicho.

Además, Sahin ha sido optimista con el futuro del coronavirus en otra entrevista en el periódico The Guardian: “Si la pregunta es si podemos frenar la pandemia con esta vacuna, entonces mi respuesta es sí, porque creo que incluso la protección solo contra infecciones sintomáticas tendrá un efecto dramático”.

Esta no es la primera predicción arriesgada que hace el investigador de origen turco. Esta semana The New York Times ha explicado que el investigador lanzó una auténtica profecía en octubre de 2018 en una conferencia en Berlín.

Allí, en medio de una sala llena de expertos en enfermedades infecciosas, aseguró que su compañía podría ser capaz de utilizar su llamada tecnología de ARN mensajero para desarrollar rápidamente una vacuna en caso de una pandemia mundial. Dos años después, sus palabras se han convertido en una auténtica profecía.