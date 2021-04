El creador de 'The Wire' deja bastante clara la opinión que tiene de Vox con este comentario

David Simon, creador de la mítica serie de televisión The Wire, está dando que hablar entre la comunidad tuitera española por su comentario a una noticia relacionada con Vox.

El periodista, escritor y productor de ficciones como Show me a hero y Treme se ha hecho eco en su perfil de Twitter de la última acción de los aficionados del Rayo Vallecano tras la visita de Santiago Abascal y de Rocío Monasterio a su estadio.

El líder del partido y la candidata a presidir la Comunidad de Madrid acudieron al estadio de Vallecas y siguieron en directo el partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Se da la curiosidad de que los mandatarios de Vox acudían al campo en el partido en el que el jugador del Albacete, Roman Zozulya, volvía al estadio tras los altercados de la temporada pasada, cuando se suspendió el partido después de que la afición del Rayo lo llamase “nazi”.

Una visita que no ha estado exenta de polémica. De hecho, la candidata de Más Madrid, Mónica García, quiso explicar en redes sociales por qué ella no había acudido al palco. “Confirmo que el presidente del Rayo no me ha invitado al partido. Tampoco habría ido porque si los aficionados no pueden ir no sé por qué debería poder ir un cargo político. Pero siempre es bueno aclararlo”, afirmó en Twitter.