El CSD considera que el Fuenlabrada "puso en riesgo la salud pública" al "incumplir los protocolos"

“No podemos permitir que una mala aplicación de unos buenos protocolos empañe el esfuerzo extraordinario realizado por todo el deporte español, siempre bajo la supervisión de las autoridades sanitarias”, prosigue el Consejo, que considera que suspender el partido fue “la decisión correcta con la información que se tenía en ese momento”. Sin embargo, esa medida ha generado gran controversia, pues el duelo involucraba a otros posibles afectados tanto en la lucha por el playoff de ascenso como en el descenso.

“Pasadas las 12.00 del mediodía de hoy hemos recibido ese informe”, indicó, a la vez que solicitó “tanto a La Liga como a la Federación Española de Fútbol, a través de su Comité de Competición, que estudien estos extremos y apliquen las medidas que consideren oportunas para evitar que un incidente semejante vuelva a repetirse en el futuro”.

El equipo de Segunda ha reaccionado al postulado del CSD con otro comunicado, emitido en su página web. En él niegan las acusaciones del órgano gubernamental y aseguran que sí han informado a las autoridades sanitarias y que sí aislaron a los positivos

En relación al Comunicado emitido por el CSD en la tarde del 22 de julio de 2020, desde el CF Fuenlabrada queremos trasladar la enorme sorpresa de que el CSD no se haya puesto en contacto con el CF Fuenlabrada para solicitar ninguna información previa a pronunciarse oficialmente con acusaciones falsas de enorme gravedad. Por lo tanto queremos aclarar:

1) La información sobre los positivos se ha comunicado a las autoridades sanitarias en todo momento. Los laboratorios encargados de realizar las pruebas comparten los resultados con las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma correspondiente (en este caso, la Comunidad de Madrid), al ser los responsables según normativa vigente (no existiendo otro procedimiento posible).

2) Al margen de que la competencia para comunicar brotes corresponde a las autoridades sanitarias, las cuales han sido notificadas a través del laboratorio, no hubo un brote a efectos de notificación antes de la tarde del lunes. Por protección de la intimidad de los cuatro casos positivos no se puede desvelar las funciones específicas de cada afectado, pero entre los mismos no habían tenido contacto ni tenían relación entre sí, por lo que no se pudo considerar un brote.

3) Todos los desplazados a A Coruña viajaron desde Madrid con dos PCR y un test rápido negativo. Y nos sorprende que una institución como el CSD llegue a poner en duda tales pruebas, que ponemos a su disposición.

4) El CF Fuenlabrada no incumple en ningún momento el protocolo ya que en el protocolo del CSD se establece que hay que “aislar” a los positivos y “apartar” de los mismos a los negativos y es lo que en todo momento hace el Club. Por tanto, desde el CF Fuenlabrada nunca se pone en peligro la salud de los jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto.

5) Nos ponemos a disposición de los organismos con toda la documentación pertinente para demostrar que siempre obramos de acuerdo al protocolo establecido por la autoridad competente, en este caso, el CSD.

6) Todas estas acciones se han realizado con comunicación continua y transparente bajo las indicaciones de LaLiga, organismo del que depende y al que se debe en cumplimiento de las normas el CF Fuenlabrada.