El 'dardo' de Dani Mateo a los benedictinos tras lo que soltó un monje sobre la exhumación de Franco: "Es una pena..."

El colaborador de El Intermedio -de laSexta- Dani Mateo ha lanzado un ‘dardo’ envenenado contra los benedictinos, tras la reacción del prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, y de alguno de los monjes de la orden, que se resisten a la exhumación del dictador Francisco Franco.

“Es una pena que estos monjes pertenezcan a la orden de los benedictinos. Sería mejor para todos que fueran de los Cartujos, que tienen voto de silencio”, ha soltado Mateo, tras escuchar la entrevista -en la Cadena Ser- a Jorge Montul, uno de esos monjes benedictinos del Valle de los Caídos.

“Fray Pataletas no está solo”, ha comenzado su relato Mateo, en referencia al prior Cantera. “Hay otro monje benedictino del Valle de los Caídos que está dispuesto a todo para que no saquen al dictador, Jorge Montul, quien ha argumentado que hay que analizar el escrito del Supremo porque no puede ser fundamento de derecho una ley propia de una república bananera”.

″¡Uy, lo que me ha dicho! ¿Que esto es una república bananera y que estudiarán la sentencia del Supremo?”, ha respondido Mateo a Montul, antes de resaltar: “A ver cómo se lo explico: las sentencias del Tribunal Supremo no se estudian, se acatan,... para que usted lo entienda, lo que dice el Supremo va a misa”.

Durante su entrevista en la Cadena Ser, el fraile también quiso dejar claro que van a impedir evitar la exhumación a toda costa, pero eso sí, sin utilizar la fuerza física. Porque ellos cuentan con una fuerza más poderosa: “No es necesaria la fuerza física. Para qué una resistencia física si hay fuerzas superiores, la providencia divina, que está ahí”, afirmó Montul.

“Claro, que cuentan con la fuerza de la Divina Providencia. Ya me lo estoy imaginando, impresionante, 230 guardias civiles, 500 antidisturbios, luchando contra un ejército de arcángeles en el Valle de los Caídos. Eso va a ser precioso de ver. Va a quedar fenomenal en Instagram. Un combate sin tregua en el que no sé con quién ir, porque es verdad que la Guardia Civil representa a las fuerzas de seguridad del Estado, pero también es verdad que nunca se me ha aparecido San Cucufato para multarme en doble fila”, ha bromeado Mateo.