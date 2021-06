El 'dardo' de Jordi Cruz a María tras ganar el delantal dorado en 'MasterChef'

María se mostró “súper contenta” tras ganar el delantal dorado en el programa de este martes de MasterChef. Sin embargo, la alegría fue rápidamente aplacada por un comentario tajante de uno de los jueces.

A la concursante parecía que se le complicaba la prueba, en la que tenían que replicar platos de conocidos chefs, sobre todo porque fue Ofelia la encargada de repartir a quién le tocaba cada una de las recetas. Y, para María, escogió el postre, dado el poco éxito que ha tenido la concursante con estos platos en pasadas ocasiones.

Sin embargo, la jugada no le salió bien a Ofelia. María resultó ser finalmente la ganadora tras el veredicto de un grupo de catadores de comida famosos en redes sociales. El plato de la concursante, una Lemon Pavlova, fue el que recibió más me gusta.

Con esta decisión se llevó el delantal dorado, pero no las buenas palabras de los jueces, quienes no estuvieron de acuerdo con la decisión. ¿El motivo? Que la concursante no replicó el plato, ya que en lugar de limón utilizó mango.

“Si por el jurado de este programa fuese no tendrías el delantal dorado”, afirmó Jordi Cruz, y la sonrisa inicial de María tras conocer que era la ganadora acabó congelándosele en la cara.