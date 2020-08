El dato de la pandemia en España que no deja dormir a Fernando Simón

Con los datos actuales, Simón ha contado que se puede ver “la realidad de la infección. No de los casos, de la infección” una foto que las autoridades antes no tenían: “Ahora detectamos muchísimo. Y todo eso es bueno. Todo eso favorece el sentir que tenemos la capacidad de hacerlo”.

En cuanto a lo negativo, el virólogo ha comentado que lo peor sigue siendo el importante incremento del número de casos, aunque ha matizado que “son muy diferentes a los anteriores”.

Simón ha asegurado que esperaban que ese aumento de casos fuese un poco más tarde en el tiempo pero que es “esperable”. “Hemos conseguido que no sea muy rápido pero existe. Estamos detectando el mismo número de casos que en el pico del mes de marzo y principios de abril”, ha añadido Simón.

Para finalizar, el doctor ha puesto el foco de nuevo en el incremento de la transmisión “y eso no nos puede dejar dormir tranquilos, al menos a nosotros”. “La población no tiene que angustiarse más de la cuenta. Tienen que estar preocupados, tienen que aplicar las medidas de control pero lo cierto es que no nos puede dejar tranquilos que veamos cómo se va incrementando esa transmisión”, ha sentenciado.