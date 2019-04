El debate revienta la campaña socialista

Ahora resulta que lo que importa no es que los candidatos confronten discursos y programas, sino dónde lo hagan. Y de nada vale que la televisión pública haya ofrecido señal gratuita a todas las cadenas públicas y privadas. Va a ser que los debates ya no son un derecho de los ciudadanos, sino de quienes han decidido que sólo ellos son capaces de ofrecer un espectáculo más periodístico, más dinámico y menos encorsetado. Sobre aquello de que los periodistas nunca somos noticia mejor no hablamos porque estos días parece que la competición es entre nosotros, y no entre los políticos.

Miserias propias aparte —que tiempo habrá para airearlas— el debate electoral ha reventado la campaña en plena Semana Santa hasta convertirse en un vía crucis laico para Pedro Sánchez. El presidente ha quedado retratado y su estrategia electoral, desbaratada. El foco ha virado. Ya nadie habla de los excesos del candidato popular Juan José Cortés en los mítines, ni de la derecha ultramontana que representa Álvarez de Toledo, ni de los escraches a Ciudadanos, ni siquiera de la rueda de prensa desde la cárcel de Jordi Sánchez.

En el ecuador de la campaña, lo que prima hoy es que a Sánchez le ha salido el tiro por la culata porque no podrá juntar, como pretendía, a Casado, Rivera y Abascal en un mismo plató en el sprint final para arengar al electorado contra la triple alianza, el “trifachito”, la involución y el retroceso. Ha quedado acreditado que tampoco estaba dispuesto, como decía, a participar en cuantos debates se le plantearan. Y encima su compromiso con una televisión pública independiente ha quedado en entredicho.