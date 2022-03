El delicado equilibrio de China ante la guerra de Ucrania

Alexander Zemlianichenko via AP

“EEUU avisa a sus aliados de que China está dispuesta a ayudar militarmente a Rusia contra Ucrania” . El lunes pasado amanecía con unos titulares del Financial Times y el New York Times que hacían correr goterones de sudor frío por el espinazo: ¿había tomado partido expreso Pekín en esta guerra? ¿Se iba a desequilibrar por completo el inestable tablero de fuerzas y contrafuerzas? ¿Estábamos ya al borde de una nueva guerra mundial?

El Gobierno chino ha negado, rotundo, que vaya a dar paso alguno en ese sentido pero el debate -que estaba sobre la mesa desde el día uno de la invasión- se ha avivado en estos días. Nadie sabe bien cuál va a ser su papel, porque necesita quedar bien con su “prioritario” aliado ruso, no meterse en líos con clientes de peso como Estados Unidos y la Unión Europea y hacer frente a su compleja agenda doméstica mientras las circunstancias lo obligan a mirar al exterior.

Sobre la supuesta ayuda militar y económica desvelada por EEUU, su respuesta fue que estábamos ante una noticia “completamente falsa, pura desinformación”. “China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición de China no es algo aceptable”, dijo el portavoz de Exteriores, Zhao Lijian, el pasado 14 de marzo. Fue la palabra de uno contra la palabra del otro.

Para la analista, es una respuesta esperada, porque China “habitualmente no entra en guerras como parte directa, salvo en el caso de los llamados hermanos menores, como Corea del Norte o Pakistán, donde su poder de influencia y apadrinamiento es histórico”. Europa, en cambio, “le queda muy lejos” y apoyar a las claras a Rusia complicaría sus relaciones con la Unión Europea (UE), importantes porque el club comunitario es, junto a EEUU, su mejor comprador. “También la obligaría a alterar sus relaciones con la OTAN”, recuerda, y eso tampoco entra en sus planes. Chiriac rescata las declaraciones que el embajador de China en Ucrania hizo a principios de esta semana. “China nunca atacará a Ucrania. Ayudaremos, especialmente económicamente”, dijo Fan Xianrong. Esa parece ser la postura final, por más que comparta muchos intereses comunes con Rusia.

No obstante, el alineamiento con Rusia es “intenso”, afirma que su amistad “no tiene límites” y comparten una misma visión, contraria a Estados Unidos, que forjan lealtades y bloques. “Está en un cruce de caminos. Se sabe de qué lado está y, a la vez, trata de eludir el conflicto. Pasa por apoyar a Rusia retóricamente, pero sin antagonizar más con Washington. Complejo”.

Entiende que la decisión de Rusia de poner sus fuerzas nucleares en alerta hace dos semanas, intensificando la crisis, puede hacer que China sea más cautelosa. Lanzar un salvavidas a Moscú en estas condiciones se hace más cuesta arriba y desde luego, entiende, no vendrá por lo militar.

Si no se apunta a un bando formalmente y si no inclina la balanza del dinero, hay analistas que plantean la posibilidad de que China se convierta en un mediador en la guerra entre Kiev y Moscú. Es un país de enorme peso e influencia y su voz puede ser escuchada, eso es lectura común, pero la duda es cuán válido es como interlocutor teniendo las servidumbres que tiene con Rusia. Cómo actuaría llegado un nudo gordiano. Una cosa es levantar el teléfono y otra, estar en el centro del conflicto lidiando con las partes. A China no le va mucho el foco, así que es posible que las opciones sigan siendo las que ahora siguen peleando en un segundo plano, como Israel y Turquía.