El peor momento de Adrián Rodríguez: "Lo poco que gano va para Hacienda"

Adrián Rodríguez, conocido actor por su papel en Los Serrano y El Chiringuito de Pepe, de Telecino, participó en la pasada edición de Supervivientes, programa que abandonó a los pocos días de empezar.

Ahora, el actor ha estado en Sálvame para hablar de su drama personal sobrevenido después de su paso por el concurso de supervivencia, al que entró por problemas económicos y del que salió con una nueva deuda con la productora de Supervivientes.

“Ha sido un año muy difícil para mí. Todavía no he podido pagar la indemnización que me impuso la productora. Lo poco que gano va para Hacienda, otro poquito para mis deudas y el resto de lo poco que me queda para vivir”, le ha contado a Jorge Javier Vázquez.