El delirante momento cuando La Sexta intenta preguntar a Ayuso: no se ve, pero se oye bien

″¡Ni caso! ¡No le hagas ni caso! ¡Hay más medios coño!”, gritan los seguidores, mientras el periodista trata de conseguirlo: “Señora Ayuso, si me dejan por aquí, si me dejan un momento. Si este señor me deja hacer mi trabajo y le puedo preguntar...”

Pero los asistentes siguen empeñados en evitar la cuestión: “No puedes preguntar, hay un compañero mío esperando, eh”. Y, finalmente, Ayuso se da la vuelta y se marcha: “Una pregunta más, no me han dejado preguntar al final.¡Señora Ayuso! ¡Señora Ayuso! ¡Señora Ayuso, por favor! Es que no me deja el público, es una sola pregunta”.