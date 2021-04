El delirante momento de Cristina Cárdenas, examiga de Rocío Carrasco, en 'Viva la vida'

“La cinta demuestra que no miente y que lo que cuenta en el documental es solamente un 3% de lo que pasó esa noche”, ha asegurado. “Si me pongo a recordar, no puedo evitar recordar la cara de él, no se me olvida, mordiéndose la lengua y pegando…”, ante lo que se ha emocionado y no ha podido seguir hablando.

Cárdenas no ha desvelado el contenido de esa cinta, pero sí ha querido mandar un mensaje a Antonio David. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería a continuación. Tras una pausa se ha puesto a cantar la canción de la película de terror Pesadilla en Elm Street, que ha concluido con una advertencia: “Nunca más dormirás”.