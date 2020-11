Este martes Jordi Cruz ha vuelto a las duras críticas a las que tiene acostumbrado en MasterChef Celebrity (TVE). En la primera prueba del programa, los concursantes debían elaborar una tarta con fondant con distintos diseños, entre ellos, una bota que fue encargada para Josie, el protagonista de la sonada polémica del programa.

Sin embargo, el resultado del estilista estuvo muy alejado del ejemplo expuesto por los jueces, por lo que las críticas no se hicieron esperar. “Es como el ‘león come gamba’ pero en dulce”, empezó bromeando el concursante, que tuvo que elaborarla con un amigo invitado al formato. Aunque el tono jocoso no gustó nada a Cruz que le contestó donde más duele.

“Eres diseñador y te ha tocado hacer una bota, no lo comprendo”, le espetó. El comentario no gustó nada a Josie, que respondió defendiéndose de su trabajo. ”¿Qué tiene que ver que tú te dediques a la moda para hacer una bota bien o mal? El expediente de la bota, lo tendré fatal, pero el de la moda, el pabellón de la moda lo he dejado muy alto”, contestó visiblemente enfadado con el chef.