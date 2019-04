El demoledor 'dardo' de Wyoming contra el Obispo de Alcalá por sus cursos para "curar la homosexualidad"

El presentador de El Intermedio —de laSexta—, El Gran Wyoming, ha lanzado un demoledor dardo contra el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, tras conocerse que el Obispado que él dirige “imparte cursos para “curar la homosexualidad”.

“Este tipo de cursos están prohibidos en la Comunidad de Madrid por la Ley contra la LGTBfobia”, ha especificado la copresentadora Sandrá Sabatés, ante la defensa del Obispado de sus terapias a las que “no renuncia” para aquellas personas que libremente lo solicitan.

“Me parece indignante que en pleno siglo XXI existan este tipo de iniciativas. Qu no cuenten conmigo. No me apuntaría a un curso para curar la homosexualidad. Me apuntaría a uno para subir nota”, ha bromeado Wyoming, antes de ponerse serio y especificar que “intentar curar la homosexualidad con este tipo de sesiones no es sólo ilegal, también es técnicamente imposible”: “Si algo aprendí cuando estudié Medicina es que ‘no se puede curar a alguien que no está enfermo’”, ha argumentado Wyoming.