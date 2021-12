El demoledor discurso de Rajoy cuando le preguntan sobre la vacuna y Abascal

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha concedido una entrevista a Pablo Motos en El Hormiguero en la que ha hablado de su libro Política para adultos. Durante la conversación, el presentador del formato le ha preguntado si se ha vacunado y ha aprovechado para volver a preguntarle sobre Santiago Abascal.

Ante la pregunta de Motos, Rajoy ha confirmado que se ha vacunado, “y dos veces”. “Por la cuenta que me tiene y en cuanto pueda lo haré una tercera”, ha explicado.

En ese momento Motos le ha preguntado qué le parece “que dirigentes como Santiago Abascal no lo digan [si se han vacunado o no] en público porque pierden votos”. “Pues no lo sé”, ha comenzado el expresidente del Gobierno.

“Yo puedo decir en público, porque me trae sin cuidado y porque además es verdad, que he pasado el covid, 10 días, y además lo hemos pasado todos en casa a la vez y por suerte, y toco madera, a los 10 días nos dieron el alta”, ha continuado. “Me he vacunado dos veces y en cuanto pueda volveré a vacunarme”, ha insistido.

Además, Rajoy ha añadido: “Francamente, yo no sé una palabra de medicina. Aquí todo el mundo sabe de todo, pero si todos los gobiernos del mundo, todas las grandes instituciones, la Organización Mundial de la Salud, la propia Comisión Europea, y la inmensa mayoría, al menos de los médicos que yo conozco, te dicen que hay que vacunarse, pero quién es ningún dirigente político para opinar sin saber una palabra de este asunto”. “Que hagan lo que quieran, yo desde luego creo que hay que vacunarse”, ha rematado.

Tras esto, el presentador le ha interrogado sobre lo que haría con la gente que no quiere vacunarse. “Pues no es fácil”, ha reconocido Rajoy.

“Yo no sé si es posible obligarle a hacer. Pero desde luego como el problema de esa gente ya no son ellos, sino que pueden contagiar a todos los demás, a gente que observa y lleva un comportamiento razonable, pues yo le diría: ‘Mire, usted no puede viajar en este avión si no me trae un certificado de que se ha vacunado, usted no puede entrar en este hotel si no me trae el certificado’. Con lo cual tú no le obligas a nada, pero claro, el hecho vivir de vivir en comunidad supone que tienes unas ciertas obligaciones, y una de ellas es respetar a los demás”, ha zanjado.