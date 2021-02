El demonio secreto

Esta semana sufrí una crisis de ansiedad que provocó que terminara en tendida en una camilla de emergencias. Con una cánula en el dorso de la mano derecha y un poco mareada por el cóctel de medicinas que me corría por las venas, me pregunté cómo explicar algo semejante. Me refiero, cómo contarle a quien jamás lo ha sufrido cómo una mujer sana termina por ser arrasada — el término es exacto — porque la desbordó el miedo. O en mi caso, cuando la mente se convierte en un monstruo contra el que luchar.

Suspiro, me pongo cómoda. Ya puedo respirar con normalidad. Hace media hora luchaba por hacerlo, tenía el brazo derecho paralizado por el dolor y estaba convencida que había sufrido un infarto. El infinito en mitad de un día con mil percances distintos, ninguno de ellos demasiado importante.

De pronto, ocurre. Pasa. El trastorno echa a funcionar su misterioso mecanismo y te encuentras entre temblores, en una batalla borrosa por ¿qué? ¿sobrevivir? Suena melodrámatico ¿verdad? Supongo que sí. Cierro los ojos, la aguja en la piel se mueve. Siento el dolor como un hilo caliente bajo la piel. El problema es que la ansiedad hace que esa idea de la supervivencia sea muy cercana y real.

Imagina que de pronto, sientes miedo. Nada lo provoca ni tampoco tiene una explicación racional. Pero lo sientes, claro y primitivo. No se trata de uno de los tantos miedos modernos: construido a la medida de los dolores y pesares racionales de una época civilizada, sino algo más. Un agudo estrés inexplicable que tiene mucho que ver con la necesidad de huir, luchar, escapar, enfrentarte a un peligro invisible más grande que tu mismo. Pero en realidad, no hay nada contra qué defenderte, qué enfrentar. Sólo el miedo que fluye como oleadas calientes e insoportables y de pronto llena el mundo.

Ahora, multiplica esa sensación cien veces. Amplificada hasta llenar cada espacio de la realidad. El miedo en todas partes, tanto y tan agudo, que te hace llorar, te corta de golpe la respiración, hace a tu corazón latir tan rápido que resulta doloroso. De pronto, todo tu cuerpo y tu mente, están preparados para correr a través de una estepa imaginaria o atravesar a toda velocidad los dominios de animales que podrían matarte con un mordisco o un zarpazo. Sólo que no te enfrentas a nada de eso.

Solo estás sentado, quizás en casa o tal vez en un transporte público, rodeado del sonido habitual de la calle. O caminando hacia tu trabajo. O leyendo un buen libro bajo el sol. Nada que pueda advertirte de que chocarás a toda velocidad con algo así de violento. Cualquiera sea el lugar o lo que hagas, la escena es la misma: el miedo llega y se queda. No se va de nuevo. El miedo te hace reaccionar a un enemigo que no existe, que quizás eres tu mismo. Se hace inabarcable, incontrolable, un golpe de conciencia que tiene mucho de biológico. Una respuesta fisiológica tan potente que te arrebata toda forma de pensar y elaborar una respuesta real hacia el estímulo que lo provoca.