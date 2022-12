El deporte en 2022: retiradas, logros y escándalos en un año con mucho que 'Qatar'

La Copa del Mundo, el 'brillante' objeto de deseo de cientos de millones de aficionados DeFodi Images via Getty Images

Ahora no lo recuerda casi nadie, pero hubo vida antes de Qatar. Antes de Messi, de Mbappé, antes de los negocios y discursos de la FIFA, el deporte ya había vivido y sufrido alguno de los momentos más importantes en tiempo.

Porque 2022 ha dado para mucho bueno y no tan bueno. La frase suena 100% cliché, pero está justificada: difícilmente un mismo año volverá a conjugar un Mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos, una guerra manchándolo todo y los últimos grandes coletazos del coronavirus.

En el tintero quedan decenas de logros nacionales e internacionales, medallas, éxitos, fracasos y escándalos... El casting ha sido difícil, pero aquí va una selección con los 10 grandes hitos (más uno) que recordar de un año de todo menos tranquilo también en lo deportivo.

El Mundial de la discordia

Es imposible empezar por otro momento. Ha sido el Mundial de Messi, de Argentina, pero también de la polémica. Por celebrarse en unas fechas nunca vistas reventando la temporada y por hacerlo en un país que no respeta los derechos humanos más básicos. Por no respetar, no respetó ni la gran foto de Messi con su ansiada Copa del Mundo en una imagen tristemente para la historia.

Leo Messi posa con su Copa del Mundo tras ser vestido a la usanza qatarí por el máximo líder del país NurPhoto via Getty Images

Ni siquiera el ruido del balón frenó el escándalo. Pero, con todo, Qatar logró su objetivo: ser el centro del planeta entre noviembre y diciembre en un torneo que coronó a Messi y lo elevó al altar de Maradona y enterró a, entre otros, Luis Enrique. Fin de ciclo para el técnico asturiano, que ya tiene reemplazo al frente de La Roja.

2022 ha sido también el último Mundial, por pura lógica de edad, de estrellas como CR7, ya venido a mucho menos, Luka Modric o Robert Lewandowski. Y quizás el comienzo de una nueva historia, la de Marruecos, la sensación del torneo.

Los Juegos de la guerra

Desde el final de la Guerra Fría nunca se había hablado tanto de unos Juegos y tan poco de deporte en una misma cita. Porque si el covid trastocó enormemente los de verano de Tokio 2020 (celebrados en 2021), en Pekín 2022 a la pandemia se sumó un boicot diplomático internacional y hasta el ruido de una futura guerra que estalló nada más concluir la competición.

Putin aplaude durante la ceremonia de inauguración de los Juegos de Invierno ALEXEI DRUZHININ via Getty Images

La gran cita invernal quedó en un segundo plano absoluto ante el rechazo diplomático (no deportivo) de EEUU, Reino Unido y otras potencias internacionales, en protesta por el incumplimiento de los derechos humanos en China. Y si esto fuera poco, las dos largas semanas de competición se vivieron con un clima prebélico causado el gran socio de Pekín, Rusia.

Entre el escándalo extradeportivo, la escasa tradición de deportes de invierno y la diferencia horaria, España no sintió el tradicional espíritu olímpico que invade la piel de toro en verano cada cuatro años. Eso sí, de madrugada llegó una gran alegría, la plata de la rider Queralt Castellet en half-pipe. Pese a su relativo anonimato social, es una de las grandes del deporte nacional y en Pekín 2022 logró su sueño de ser medallista olímpica.

El Real Madrid y la leyenda de los ‘noventa minuti’ en el Bernabéu

¿Y el Madrid, qué, otra vez campeón de Europa?, decía un mítico anuncio. Pues sí, por decimocuarta vez, el Madrid fue campeón de Europa en un torneo cuyo desarrollo queda para la historia del deporte.

Benzema alza la Champions que ganó el Madrid ante el Liverpool Jonathan Moscrop via Getty Images

Fue la Champions más imposible, la de las remontadas al límite primero contra el PSG en octavos, luego contra el Chelsea en cuartos y finalmente contra el Manchester City en semifinales... siempre en el mismo escenario, un Bernabéu que jamás pierde la fe. La Champions, también, de un Benzema inmenso coronado meses después Balón de Oro sin discusión posible, y de un Courtois no menos gigante bajo palos.

Pero el Real Madrid también dominó con poderío en casa. Ante la crisis del Barcelona, que bastante tuvo con salvar la segunda plaza en pleno desastre competitivo y económico, los de Ancelotti sumaron otra liga más y abrieron el camino al soñado sextete blanco... 2023 dictará sentencia.

El último baile de Roger Federer

Si estás leyendo esta pieza no puede no gustarte Roger Federer. Aunque seas más de Nadal, de Djokovic o de McEnroe, es imposible no adorar el tenis del genio suizo, uno de los jugadores con más clase, si no el que más, en la historia de este deporte.

Federer llora en la previa de su partido de despedida Xinhua News Agency via Getty Images

Las lesiones y los efectos de un circuito que exprime al límite a sus integrantes año tras año deslucieron sus últimos tiempos en la competición. Cumplidos los 41 y tras dos años casi sin armar el brazo sobre una pista, Federer se regaló un último baile. Fue junto a su mejor rival y su mejor amigo en la élite, Rafa Nadal, en unos dobles para el recuerdo. A nadie le importa el resultado de un torneo, la Laver Cup, que sirvió de homenaje público.

Con Federer se va un palmarés formidable que incluye 20 Grand Slams, 103 títulos, un juego que es patrimonio de la humanidad (ese revés a una mano...) y un señorío sobre las pistas tan difícil de ver en estos tiempos.

Valverde también es humano: el adiós del ‘Bala’

Si se esperaba el adiós de Federer, tampoco podía negarse que el final de Valverde era cercano. Y si uno tenía clase, lo mismo puede decirse del otro. Pero después de casi 20 años en la élite costó asumir el golpe. El mejor ciclista español desde Indurain y uno de los grandes de la historia se fue. Y lo hizo como pocos imaginarían a sus 42 ‘tacos’, en la élite. Disputó y rozó la victoria en sus últimas carreras del máximo nivel y permitió, con sus resultados, salvar la temporada de Movistar Team cuando este parecía abocado al descenso.

El día llegó y Valverde dijo adiós DAVID STOCKMAN via Getty Images

Valverde fue una mezcla de un carisma extraño pero innegable y un talento descomunal, a veces por encima de su sentido táctico. Lo indudable es que el ciclismo español va a echar mucho, mucho de menos a un corredor capaz de competir y ganar de enero a octubre. Vienen brotes verdes que apuntan alto y podrán ser muchas cosas, pero como ‘el Bala’ no hay más que uno.

Su adiós coincidió, por cierto, con el de otro grande junto al que compartió tardes memorables. El ciclismo también despide a Vincenzo Nibali, capaz de ganar Giro, Tour y Vuelta y hacerse con varios ‘monumentos’. Otro deportista excepcional, aunque ya en clara cuesta abajo, que quedará en la memoria de los aficionados.

La nueva España de baloncesto, ejemplo de grupo

No es noticia que ‘La Familia’ gane un Eurobasket. Es el cuarto en poco más de una década; puede sonar hasta rutinario para los más atrevidos. Pero la intrahistoria de este torneo es muy diferente a cualquier otra. La España de los Gasol, Reyes, Navarro... es pasado. Un equipo herido entre retiradas, renuncias y lesiones (Ricky Rubio o Llull) dio paso a la fuerza de un colectivo magistralmente encabezado por Sergio Scariolo.

Scariolo conversa con Lorenzo Brown en un partido del torneo DeFodi Images via Getty Images

A los mandos del italiano más ‘español’, la selección hizo de su bloque su gran fuerza y logró exprimir el talento existente en favor del todo. También ayudó un ‘fichaje’ vía nacionalización exprés, Lorenzo Brown, cuya aportación fue tan importante como controvertida a ojos del resto de rivales.

Pero la polémica por hacer lo mismo que prácticamente todas las selecciones antes quedó en un segundo plano ante la lección que España le dio al mundo. Sin una gran estrella, sin ser favorita a nada, la selección conquistó el oro que más valor tiene. Y, aunque sea anecdótico, por primera vez en la historia, España encabeza el ranking mundial, por encima de la todopoderosa EEUU... De algo tiene que servir ser campeona del Mundo y de Europa en ejercicio.

El ‘cisma’ en la selección femenina de fútbol: ni es solo fútbol ni es solo un caso español

De nuevo en clave española pero con trascendencia mundial. Lo ocurrido con ‘las 15+3’ en la selección femenina de fútbol ha tocado al deporte global, hasta involucrar a los grandes nombres de EEUU, las archiconocidas Megan Rapinoe o Alex Morgan.

Jorge Vilda, con gesto serio durante un partido de la Eurocopa GLYN KIRK via Getty Images

En un enfrentamiento público, total y convenientemente cebado por ambas partes, el seleccionador y el bloque fuerte de jugadoras rompieron sus relaciones en un caso que dejó a España como ejemplo y no para bien. Todo surgió de una Eurocopa gafada en la que ‘La Roja’ llegaba como gran favorita y tras las lesiones de Hermoso y Alexia quedó relegada. El equipo cayó con honores en cuartos tras poner contra las cuerdas a la furura campeona y anfitriona, Inglaterra. Pero de esas difíciles semanas de convivencia llegó la ruptura, conocida en septiembre.

En el momento más importante en la historia del fútbol femenino y tras un empujón fuerte en España, el proyecto voló por los aires. Las jugadores anunciaron su renuncia si no había cambios (eufemismo de que se vaya Jorge Vilda) y el seleccionador se ha hecho fuerte en su puesto. Sus primeras convocatorias sin el bloque histórico ya han funcionado. La ‘nueva España’ funciona y da resultados... pero han sido amistosos. El Mundial de Australia-Nueva Zelanda del verano de 2023 espera más pronto que tarde. Aún hay tiempo para el reencuentro pero hoy no parece algo probable.

Djokovic y el año de las vacunas: Australia sobre todo

Visto en diciembre, parece que hiciera un siglo del Djokovicgate. De hecho, todo lo relacionado con la pandemia suena ya antiguo, pero no hace tanto el covid marcaba el día a día social e informativo en el planeta. Hace ahora 11 meses, Djokovic fue vetado a participar en el Open de Australia por no mostrar documento de vacunación contra el coronavirus, requisito indispensable para entrar en el país oceánico.

Novak Djokovic, trasladado en un coche patrulla tras retirarle el visado en Australia Diego Fedele via Getty Images

El caso duró semanas, entre retenciones en el aeropuerto, en una habitación de hotel y numerosas vistas judiciales. Al final, el Gobierno aussie impuso su ley y Djokovic fue deportado. De su causa hubo quien hizo un mártir, empezando por su propio padre (¡que llegó a compararlo con Jesucristo!), pasto ideal para antivacunas y grupos clandestinos en redes.

La jugada se repitió en el US Open, allá por septiembre por un motivo similar. Su no vacunación, o al menos su negativa a informar sobre ello, se ha llevado su presencia en dos Grand Slams. 2023, también en esto, será una historia diferente.

Las trampas de Niemann

Si la serie Gambito de Dama llamó la atención hasta de quienes jamás habían utilizado la palabra ‘alfil’, el escándalo de las supuestas trampas del jovencísimo y no menos polémico Hans Niemann ha sido otro altavoz descomunal para el deporte. Lo que no sabemos es si positivo o no.

En su enfrentamiento contra el gran maestro del ajedrez Magnus Carlsen, este se negó a seguir compitiendo hasta en dos ocasiones al considerar que Niemann había cometido irregularidades en sus movimientos. Nunca le acusó formalmente, pero sentó la sombra de la duda.

Hans Niemann, en una partida en octubre de 2022 TIM VIZER via Getty Images

Las investigaciones desatadas desde entonces vinculan al adolescente estadounidense con cerca de un centenar de partidas amañadas o en las que cometió algún tipo de trampa. Él, de hecho admitió haberlo hecho en el pasado, pero que eso era agua pasada.

No han faltado, tampoco las aportaciones de los grandes jugadores, incluido el español Miguel Illescas, también proclive a pensar en un comportamiento sospechoso de Niemann. El morbo está servido y el Niemann vs. Carlsen amenaza con ser un peculiar revulsivo del mundo ajedrecístico

El récord de Eliud Kipchoge en maratón

Pocos atletas son capaces de plantear la pregunta de hasta dónde puede llegar el ser humano. Hace años lo logró Usain Bolt, el que fuera el hombre más rápido de la historia; hoy el responsable es Eliud Kipchoge, amo y señor del maratón.

Eliud Kipchoge en el momento de cruzar la meta y marcar un nuevo récord del mundo TOBIAS SCHWARZ via Getty Images

Su último récord oficial, (2h01′09″ en Berlín) obliga a reformular el sueño de bajar de las dos horas ‘de verdad’ en la distancia mítica del atletismo. Ya lo logró en una prueba preparada para el reclamo publicitario y sin reconocimiento oficial por sus condicionantes especiales, pero nadie sabe dónde están los límites del keniano. Ni de la propia humanidad.

El ‘descuento’: Almeida se pasa al rugby