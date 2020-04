El desarraigo de la generación 'made in crisis'

A mi generación se le han agotado las expectativas. Nuestros refugios, trabajos y proyectos son pasajeros, la crisis económica no, y parece ser la única condenada certeza que nos deja este tiempo de volatilidad. Los mejores años de nuestra vida no se parecerán en nada a los de nuestros padres.

Siempre he sido de esos chavales pelmas que disfruta de las escaramuzas politico-familiares en las comidas navideñas. Me gustaba oír a los adultos debatir con vehemencia sobre los temas de actualidad y con los años me fui animando a intervenir y participar (y a sobreactuar también). Para muchos de mis primos estos fregados eran un coñazo insufrible y no me extraña. Pero estas últimas Navidades me llamó la atención ver como muchos de ellos se unían a la contienda, desplazando el clásico eje izquierda-derecha de los debates a un inusitado campo de trincheras generacional. A un lado, toda la prole millenial haciendo pelotón, habiendo aparcado el credo político de cada uno, y al otro, el resto de adultos progenitores.

En la muchachada básicamente arrancamos a maldecir el periodo histórico en el que nos ha tocado sobrevivir: dar tumbos entre becas, contratos temporales y demás eufemismos de precariedad; compartir pisos de mierda hacinados con otros sujetos de nuestra edad y desechar cualquier atisbo de proyecto de vida a largo plazo. Esto último fue algo que nuestros padres, con mayor o menor acierto, sí que lograron emprender a nuestra edad. He aquí el polvorín que hizo estallar la sobremesa: “como si los comienzos hubieran sido fáciles para alguien”. El encabronamiento parental era comprensible, lo suyo tampoco fue un camino de rosas y las crisis que señalamos también se la han comido de bruces ellos. Pero no es lo mismo una crisis con una vida consolidada que si te pilla despegando, especialmente cuando no conoces si quiera otra realidad a la de la crisis.

Se que mi madre me envidia en secreto, le hubiese encantado hacer un Erasmus, controlar los idiomas que manejo a mi edad y vivir una temporada fuera de España sin perder el contacto con los suyos gracias al puñetero smartphone. Lo que quizás no sabe es que yo también envidio sus noventeros veintipico. Esas fotografías en las que tus padres sonríen con la misma cara de pollo que tú, pero con un camino fértil por delante, lleno de proyectos asentables, promesas de progreso e incluso críos, para equilibrar un poco el idilio con una remesa de caca y llanto. Se que muchos acabáis de leer esto y pensar “bueno, ¿y quién pelotas fimaría este trueque entre viajar por el mundo y pagar una hipoteca a plazos?”. Yo tampoco, pero las coordenadas han cambiado e ir sin brújula acojona.