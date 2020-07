El descriptivo gesto de Fernando Simón cuando una periodista dice que es "el hombre del momento"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha sido uno de los asistentes este jueves al homenaje de Estado por los fallecidos durante la pandemia del coronavirus.

Además del revuelo que se ha montado por la mascarilla que ha llevado, con dibujos de tiburones, el experto ha dejado otro momento curioso.

Ha sucedido durante una entrevista en directo que le han hecho en el programa Buenos Días, Madrid, de Telemadrid. Allí, la periodista Anabel Sanz le ha dado paso de una forma rotunda.

″Buenos días, estamos con Fernando Simón, el director el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Dicen que es el hombre del momento. Desde el comienzo de la pandemia ha estado informando día a día de todos los datos y de todas las cifras y los números”, empezó diciendo la reportera.

Cuando pronunció eso de “el hombre del momento”, Simón hizo un gesto muy descriptivo con la cara, con el que evidenciaba su incomodidad ante la definición.

Ya en la entrevista Simón ha aseguro que las cosas parecen ir muy bien en Madrid, pero ha llamado a no confiarse y se ha referido a la posibilidad de un nuevo confinamiento.

“Espero que no, nunca se puede decir que no vaya a ocurrir, pero espero que no, hay que controlar los rebrotes, que están localizados y creo que lo conseguiremos. En Madrid las cosas van muy bien, los rebrotes son pequeños y en entornos familiares, pero el riesgo siempre está ahí”, ha explicado.