El desnudo integral de Alba Carrillo frente al espejo que ha encendido la polémica en Instagram

Alba Carrillo ha desatado la polémica en Instagram con su última publicación: un desnudo integral frente al espejo. Muchos de los seguidores de la colaborada de Ya es mediodía (Telecinco) han aplaudido la elegancia de la imagen, pero otros han cargado contra la modelo por recurrir a fotos subidas de tono para “subir en seguidores”.

“Prometí foto en bikini pero no me lo he traído”, se puede leer en el texto con el que Carrillo ha acompañado la polémica fotografía.

En la imagen, se la ve a ella frente a un espejo de un baño.