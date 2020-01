El 10 de enero de 2005, hace justo 15 años, Telecinco estrenaba El Programa de Ana Rosa, que poco a poco se fue haciendo hueco en la parrilla hasta convertirse en la reina de las mañanas.

Para celebrarlo, la periodista ha presentado el espacio este viernes exactamente con la misma ropa con la que debutó hace tres lustros. Ha querido mandar así un mensaje: hay Ana Rosa para rato.

“Hoy me he puesto la misma ropa que hace 15 años. Entonces, vamos aguantando. Así que los que quieran que me vaya... van ustedes listos”, ha advertido la periodista.

“Con vaqueros. Esto es lo que hay y el año que viene, mejor”, ha continuado Ana Rosa ante el aplauso del público de plató.