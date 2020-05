El detalle de la última foto de Pilar Rubio al salir a la calle que ha provocado una oleada de críticas

Pilar Rubio se encuentra ya en la recta final del embarazo de su cuarto hijo, que previsiblemente llegará al mundo en el mes de julio. La presentadora, al igual que otras mujeres en estado, ha visto afectado este momento de su vida por el coronavirus incluido el seguimiento médico.

Por este motivo, Rubio ha extremado las precauciones en su última visita al especialista. La colaboradora de El Hormiguero (Antena 3) compartió este lunes una imagen en la que aparecía con un vestido negro, un kimono del mismo color estampado, guantes negros y una mascarilla FFP2.

“Este no es el look de street style que me hubiera gustado mostraros pero los ‘complementos’ de mascarilla y guantes son los que ahora toca, por el bien de todos. Salgo al médico, hay cosas inevitables. Espero que poco a poco podamos retomar nuestra normalidad real y que podamos compartir muchos momentos más. ¡Que tengáis un bonito lunes! 😘”, escribió junto a la imagen que acumula más de 86.000 me gusta.