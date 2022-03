El detalle más comentado del Congreso: "Desde lo de Bisbal, no había visto una cobra tan épica"

Grande-Marlaska ha reprochado a Gil Lázaro que pusiera en cuestión su compromiso como juez en la lucha antiterrorista. “No me vine a Madrid por miedo, me vine a la Audiencia Nacional a luchar en primera línea, como otros jueces, contra la organización terrorista; no a ningún chiringuito”, ha sostenido el ministro, aludiendo también a su marido, que opositó y al que tampoco “le dieron ningún chiringuito”.