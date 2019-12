El detenido por la desaparición de Marta Calvo confiesa que la descuartizó

El principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo en el municipio de Manuel (Valencia), que se ha entregado este miércoles a la Guardia Civil, ha confesado que descuartizó a la mujer y tiró las partes del cuerpo por diversos contendedores.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que este hombre, un colombiano de 38 años, ha declarado a los agentes que es el autor de la muerte de Marta Calvo de 25 años, con la que se había citado por Internet.

El individuo, que estaba en paradero desconocido desde que el pasado 7 de noviembre se perdiera la pista de la joven, tiene antecedentes delictivos.

El sospechoso ya fue detenido en Italia en 2008, y luego condenado, por estar en posesión de 9 kilos de cocaína. Transportaba la droga oculta en un vehículo de alta gama de matrícula española y cumplió su condena en una cárcel italiana, para después venir a España.

El hombre, que estaba siendo buscado para que explique el paradero de la joven desaparecida, no tiene antecedentes en España por delitos contra la salud pública, los relativos al tráfico de drogas, sino únicamente por multas y por resistencia a la autoridad relacionada con delitos contra la seguridad vial.

“Muerte violenta”

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ya había advertido este miércoles -en rueda de prensa urgente- que el principal sospechoso pudo haberla agredido y haberle provocado “la muerte violenta”.

Fulgencio ha asegurado que la Guardia Civil considera que el detenido por la desaparición de Marta Calvo es también autor de una agresión “que posiblemente le hizo perder la vida”.

“Jorge Ignacio está detenido, se encuentra en España y se va a proceder a su interrogatorio sobre la desaparición violenta de Marta. La hipótesis que siempre se ha barajado es que sufrió una agresión violenta que posiblemente le hizo perder la vida. Eso se contrastará a lo largo de la mañana con el detenido, con conocimiento de la autoridad judicial que investiga el caso”, ha explicado Fulgencio.

En su intervención, ha insistido en la posibilidad de que el detenido “sea el causante de la desaparición y también de una agresión física y, en consecuencia, de la muerte violenta” de la joven.

El detenido, según el delegado del Gobierno, no llegó a salir de España y su captura ha sido posible gracias a “la presión policial”, ha subrayado Fulgencio, quien no ha dado más detalles sobre el operativo.

Prácticamente descartada la conexión

Preguntado por la desaparición de otra joven en la localidad valenciana de Carcaixent, a una decena de kilómetros de Manuel, y su posible relación con este caso, Fulgencio prácticamente ha descartado la conexión.

“La hipótesis con la que se trabaja es que no tiene ningún tipo de relación. Se cree que el caso de Carcaixent podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante, vamos a comprobarlo”, ha agregado.