El día después de la tormenta: amenazas, acusaciones, berrinches y una reforma laboral aprobada

Europa Press News via Getty Images La portavoz del PP, Cuca Gamarra, en un corrillo con periodistas

Han pasado 24 horas pero el griterío no se calma. Un día después de la tortuosa votación y aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el jaleo político no cesa... y no tiene pinta de que vaya a hacerlo en un tiempo. El relato del ‘día después’ es una sucesión de acusaciones, mensajes altisonantes, amenazas, berrinches y pocas certezas.

Lo único cierto y seguro a esta hora es que la reforma laboral ya está aprobada, desde el jueves, y en vigor, desde mucho antes, el 31 de diciembre. A partir de ahí, hay mucha incertidumbre, empezando por el futuro de la votación misma. La Justicia no ha tardado en personarse en la causa.

El Partido Popular del ya famoso Alberto Casero se afana en convencer de su tesis del ‘fallo informático’ en el voto erróneo de su diputado. Ningún dato les da la razón: el sistema de sufragio telemático exige una comprobación en dos pasos para validarlo y en todo el tiempo de existencia, el sistema nunca ha registrado un fallo así.