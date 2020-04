El día que Fernando Simón se reivindicó ante los que creen saber de todo: "Yo sé que de enfermedades infecciosas sé"

Fernando Simón tiene una sólida preparación y una extensa experiencia. Es algo incuestionable si se echa una simple vistazo a su currículum: licenciado en medicina en la Universidad de Zaragoza y especializado en epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, ha trabajado en lugares tan complicados como Burundi o Mozambique y ha dirigido el programa del Centro Nacional de Epidemiología.

Pese a ello, Simón se está enfrentando en las últimas semanas a durísimas críticas por su papel en la gestión de la crisis del coronavirus. Críticas que han venido incluso del ámbito político. Sin ir más lejos, el senador del PP Rafael Hernando se ha referido a él en varias ocasiones como “presunto experto”.

Simón, sin embargo, ha permanecido aparentemente ajeno a las críticas, a las que sólo ha hecho referencia cuando defendió al general de la Guardia Civil y señaló: “Hacernos daño como equipo creo que no es algo decente”.

Sin embargo, el experto sí reivindicó sus conocimientos hace casi cinco años, durante una extensa entrevista que le hizo el periodista Manuel Campo Vidal para analizar los aciertos y errores durante la crisis del ébola de 2014.

En aquel momento, Simón aseguró que nunca se había sentido mal con ningún medio de comunicación. “Había preguntas un poco más complicadas o un poco menos complicadas de responder, pero es que yo tampoco tenía nada a lo que temer”, subrayó.

“Yo sé que de ébola no soy el que más sabe del mundo ni mucho menos, no soy el que más sabe de España, ni mucho menos, pero sé que estoy en el grupo de los que saben de ébola”, reivincidicó.

“Por lo tanto, yo cuando se habla de ébola o de enfermedades infecciosas en general, me siento a priori cómodo. Salvo que esté hablando con el tipo que más sabe de ébola del mundo, que ante él yo me callaré y le dejaré hablar. Pero yo sé que sé de enfermedades infecciosas y de ébola en concreto. Por lo tanto, yo no tengo miedo a hablar de lo que se sabe de ébola y de lo que no se sabe y no tengo miedo de explicar qué podemos hacer con lo que sabemos y cuánto de lo no sabemos es importante para controlar el riesgo. Y si no sé algo simplemente se dice no lo sé”, explicó.

Ya en aquel momento, Simón destacó que trabaja con dudas y con incertidumbres y que los expertos como él siempre están “en el filo”.