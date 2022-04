'El diablo cojuelo' y 'Villa y Marte', o Madrid, Madriz, Martiz, en el teatro se piensa mucho en ti

No son las únicas coincidencias. Las dos están protagonizadas por unos personajes que caen literalmente del cielo. En la primera, un mal estudiante pero buen burlador (de mujeres) de la Universidad de Alcalá de Henares y el diablo del título que le acompaña. La segunda, un astronauta madrileño, algo pacato en cuestiones amorosas, y un androide, un poco demoniaco, más que nada por estar dominado por el objetivo y el algoritmo con los que ha sido programado. Personaje que Juan Cañas borda y llega a sobrepasar con esa canción binaria, de ceros y unos, dedicada al amor que se canta. Y con el momento que tiene de Con faldas y a lo loco , la clásica película de Billy Wilder .

Curiosamente, en ambas se hace un estudio de sus habitantes. En El diablo cojuelo, de los habitantes de aquella villa y corte que era el centro del mundo, porque era la capital de un imperio en donde nunca se ponía el sol. El lugar en el que se acumulaban tantos edificios buenos y bonitos que puestos en fila no cabrían en Europa.

Edificios bajo los que se ocultaban todo tipo de aberraciones para la época. Mujeres que parían hijos que no eran de sus maridos; brujas que reparaban virgos, y otras escenas costumbristas que faltaban a la ética y la moral del momento. Incluso garitos donde se reunían poetas y académicos de bodegas buscando palabras. Una galería de escenas y personajes que parecen sacados de Los caprichos de Goya .

La diferencia, además de por la forma de encarar el humor, viene, sobre todo, por la historia. El diablo cojuelo pretende ser un fresco de personajes de la época en la que fue escrito. La cara B de una corte que deslumbraba a Europa, en la que no era oro hispanoamericano todo lo que relucía. Donde posiblemente se hacían oídos sordos a los tercios de Flandes que caían.

Aunque no solo de amor vive Villa y Marte. También explora el anhelo y la melancolía por lo que no se conoce, si no es de oídas. De lo que está tan distante que atrae más por ser diferente de lo que se tiene, y por todo lo bueno o fantástico que se le puede poner a lo desconocido.