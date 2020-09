El difundido mensaje de Gabriel Rufián a los madrileños tras la comparecencia de Ayuso

La comparecencia que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo este lunes tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha generado gran polémica y bromas en las redes sociales.

Su afirmación más contestada ha sido esa de: “Entiendo la situación de la atención primaria, pero no nos podemos engañar. No hay médicos en España”. Pero dejó otras perlas muy sonadas como “Madrid es una España dentro de España”,o “hace falta que el activismo pare un poco. Los ciudadanos necesitan certidumbres y no llevarles a una manifestación, ¿a qué?”.

Tras esa rueda de prensa, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado un tuit dirigido a todos los madrileños que está teniendo una gran difusión, con cerca de 10.000 ‘me gusta’ y 2.000 retuits en apenas 12 horas.

En su mensaje, el político recupera una frase que el expresidente de la Generalitat Lluis Companys pronunció en 1937: “Madrileños, Cataluña os ama”.

“Creo que es un buen día para recordar esto. Nadie merece esta gestión. Un abrazo fraternal”, ha añadido Rufián.