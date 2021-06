El dilema de la vacunación en adolescentes: por qué la idea no convence

sam thomas via Getty Images/iStockphoto

sam thomas via Getty Images/iStockphoto Una adolescente vacunándose.

El 30 de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias chinas alertaron de que habían detectado una treintena de casos de neumonía atípica en Wuhan. Tres días antes de que se cumpliera un año de ese aviso, en España, y en el resto de la Unión Europea (UE), se ponían las primeras vacunas contra esa enfermedad extraña causada por un coronavirus, a la que se acabó llamando covid-19.

No han pasado todavía seis meses desde que comenzó el plan de vacunación en la UE, y ya se puede decir que la campaña ha sido un éxito: en España, el 93% de la población mayor de 50 años tiene al menos una dosis puesta, y los países estudian ya cómo inmunizar a sus adolescentes. Sin embargo, las cifras no son tan halagüeñas en otras latitudes, y algunos expertos se preguntan dónde quedó aquello del “no estaremos a salvo hasta que todos estén a salvo”.

“Estamos en una pandemia y esto requiere de respuestas globales”, afirma Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. “El problema no se arregla con que tengamos razonablemente vacunada a la ciudadanía de España, Francia, Portugal, Canadá, Bélgica o Estados Unidos; se soluciona si también tenemos vacunada a la población de Burkina Faso o Pakistán”, explica.

Vacunación a dos velocidades

Mientras que en todo el mundo se han puesto 2.500 millones de dosis de vacuna, a un ritmo diario de 33,9 millones, sólo el 0,8% de la población de países en desarrollo ha recibido al menos una inyección, según datos de Our World in Data. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llegado a hablar de un “apartheid de vacunas”.

El pasado 14 de mayo, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue muy claro al respecto: “Entiendo que algunos países quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero les urjo a que lo reconsideren y en lugar de ello donen más dosis a COVAX [plataforma global que busca una distribución equitativa entre Estados]”. El doctor Tedros recordó que en los países pobres todavía no tienen vacunas suficientes “ni para inmunizar a los trabajadores sanitarios, mientras los hospitales se inundan de gente que necesita asistencia urgente para salvar su vida”. Todo ello, al tiempo que los países ricos ya presentan sus planes para vacunar a adolescentes de entre 12 y 15 años.