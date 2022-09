"El dinero está mejor en tu bolsillo ", 🤔🧐 por Marta Flich

Hay cosas que ya que se están naturalizando de una forma tan rápida, que ya se pueden decir. Venga, vamos a empezar a decir las cosas con nombre y apellidos. En Italia la próxima primera ministra va a ser una mujer de ultraderecha. Neofascista. Una mujer machista. Muchos dicen antifeminista, pero lo cierto es que, si usamos el lenguaje directo, tenemos que decir que es una mujer machista. Sí, hay mujeres machistas. Las hay porque es más rentable dejarse instrumentalizar en un partido de ultraderecha o derecha, donde ser mujer te da un plus para legitimar un mensaje machista. Cotizan al alza. Lo de Meloni no cuela, igual que no cuelan otras en España. “Oh, Marta, ¿estás diciendo que prefieres un hombre feminista mandando que una mujer machista?” Preferiría que todos fuésemos feministas, pero si hay que hacer reduccionismo: Evidentemente, sí.

Más cosas: que cuando se rebaja impuestos a los ricos estás rebajando equis cientos de miles y a los pobres 3 ó 4 euros. Que deflactar las rentas más bajas para que no afecte la inflación puede ser buena idea, pero al mismo tiempo bajar impuesto a grandes fortunas, no admite comparación sensata y además de asimétrico, no es de justicia social y no es lo que dice la Constitución. “Ah, no, lista... ¿Y qué dice la Constitución?” Progresividad impositiva y justicia social... y lo de renovar el CGPJ, que nunca está de más recordarlo. Menuda jeta...