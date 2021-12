El diputado de Teruel Existe sorprende al contar lo que le dijeron nada más llegar al Congreso

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha estado con María Ruiz y con Antonio Hueso en La Azotea, de 13 TV, donde ha analizado la actualidad política y de sus inicios en el Congreso de los Diputados como único representante de la llamada España Vacía o Vaciada.

Ruiz ha querido saber concretamente cómo vivió “aquella jauría” que era el hemiciclo en 2019, cuando Guitarte logró entrar en la política nacional con un escaño.

“Lo vivo con mucha sorpresa porque era lo último que me esperaba encontrar. De hecho, en las legislaturas anteriores, por lo que me cuentan y habíamos visto, no había sido tan crispadas”, ha explicado.

Y ha proseguido: “Tú vienes desde la calle y te encuentras supuestamente un parlamento de un país europeo, democrático del siglo XXI donde piensas que la educación y las buenas formas van a ser lo habitual, te encuentras ese tipo de enfrentamientos y te sorprenden”.

Ahí ha confesado que luego le dijeron que lo que pasa en el estrado no pasa luego en los pasillos: “Luego preguntas y te dicen ’no te asustes’ porque esto parece ser que no es lo mismo cuando se está en el estrado que cuando se está en los pasillos, que luego hay más colaboración y más trabajo en conjunto”.

“Aunque sea así, que realmente es así, esa crispación que se ve en los plenos no se ve en los pasillos, aunque sea así no conviene transmitir esa imagen a la ciudadanía porque con esa imagen estamos ayudando a crispar el ambiente social, que no interesa crisparlo porque no aporta nada esa crispación”, ha sentenciado.

En la misma entrevista, Guitarte ha confesado que dentro del Congreso de los Diputados se lleva mejor con los diputados que, como él, forman parte del grupo mixto porque al final son con los que más contacto tiene.

También ha señalado que, a pesar del ambiente que se percibe desde fuera, sí se pueden hacer amigos en el hemiciclo: “Claro que se pueden hacer amigos porque hay mucha relación. Realmente pasamos todo el día en el Congreso, entonces, desde otros diputados a asesores de los diputados o los propios trabajadores hay un trato muy frecuente”.