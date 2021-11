El diputado de Teruel Existe sorprende al contar qué hacen los de Vox cuando lo ven en el Congreso

E. PARRA. POOL/EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES

E. PARRA. POOL/EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en una imagen de junio de 2020.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, revolucionó la política nacional hace dos años con la llegada de su formación política al Congreso de los Diputados.

Ahora, Guitarte ha concedido una entrevista a InfoLibre en la que ha analizado cómo está siendo su andadura en el hemiciclo y cómo se lleva con el resto de formaciones políticas.

Sobre cómo ha vivido estos años, el diputado de Teruel Existe ha señalado que han sido “un poco raros” por la pandemia pero que ha sido “una experiencia muy enriquecedora”.

También ha hablado de su relación con el resto de diputados y de si alguna de sus señorías le ha sorprendido, tanto para bien como para mal.

Ha comentado Guitarte que no ha tenido ningún enfrentamiento con ningún otro político “pero con algunos diputados directamente no ha habido la oportunidad”. Ha sorprendido también al desvelar que “la gente de Vox apenas me habla” y ha apostillado: “No vaya a ser que les llamen la atención, porque desde el principio se planteó con un conflicto muy directo conmigo”.

“El de la provincia de Zamora se ha metido conmigo en alguna ocasión en la tribuna, pero curiosamente es con el que mantengo una relación más cordial”, ha añadido.

¿Y con quién tiene mejor relación? Con los del grupo mixto: “PCR, Nueva Canarias, Baldoví, de Compromís. Se pueden hacer amigos en el Congreso, cuando ven que lo que defiendes no va con segundas intenciones van con la voluntad de conocerte. Yo jamás me metería en tribuna a insultar”.

Guitarte, que fue amenazado por apoyar la investidura de Pedro Sánchez y tuvo que llevar escolta por ello, ha contado que ese momento “fue duro” pero ha señalado que no quiso aprovecharlo para hacerse el rencoroso.

“En Teruel llegamos a tener amenazas de muerte incluso, tanto a mí como a otros miembros de mi partido, pero tratamos de quitarle hierro al asunto. Lo quisimos frenar cuando se podría haber utilizado como un elemento de campaña, pero no queremos entrar en el barro, en el enfrentamiento político”, ha explicado.