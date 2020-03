El director de 'La Casa de Papel' estalla al contar la situación de su madre en plena crisis del coronavirus

Álex Rodrigo, uno de los directores de la exitosa ficción La Casa de Papel, ha sido muy duro en redes al contar una situación que afecta directamente a su madre.

El guionista y cineasta aragonés de 32 años ha contado en Twitter la situación laboral de su madre, que trabaja como empleada doméstica, en plena crisis por el coronavirus por la que España lleva en estado de alarma desde el pasado sábado.

“Mi madre es trabajadora doméstica. Le ha propuesto a su “empleadora” no ir 2 semanas (y no cobrar), ya que cuida de mi abuela con alzheimer (centro de día cerrado, octogenaria, riesgo de contagio). Pues le está amenazando con echarla si no va. MENUDA PUTA RUINA HUMANA”, ha asegurado.

Un mensaje que se ha viralizado en Twitter y donde en pocas horas tiene más de 10.000 compartidos y más de 37.000 me gusta.