El director del hospital de IFEMA: "Es una cosa que no habíamos visto ni imaginado nunca"

Zapatero ha contado que ya hay 240 personas en este hospital de campaña que se ha montado en el recinto ferial de Madrid para atender a algunos de los c por contagiados por coronavirus.

Zapatero ha lanzado un mensaje de agradecimiento: “Tenemos tantos motivos para estar orgullosos de lo que está haciendo tantísima gente. Lo que está pasando en todos los hospitales de Madrid, en atención primaria, el esfuerzo de la gente, lo que está pasando aquí...”

El director ha afirmado que le mueven dos sentimientos: la “ilusión” y la necesidad de ayudar a la gente.

Este profesional ha destacado que nunca ha visto nada parecido en su carrera: “Tengo 61 años. Me cogió lo del aceite de colza, poco después empezó la explosión por la enfermedad del VIH, el sida, que también fue una experiencia profesional llamativa. Vivimos la gripe A que tampoco fue tanto en 2009 y el Ébola que no nos afectó tanto. Es una situación clínica tan explosiva, una enfermedad con un comportamiento clínico tan llamativo que todos comentamos que es una cosa que no habíamos visto ni imaginado nunca”.