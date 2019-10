El aplaudido discurso de María Patiño en 'Sálvame' sobre la exhumación de Franco que está en todas partes

María Patiño ha dado que hablar en Sálvame tras expresar su opinión sobre la exhumación del dictador Francisco Franco.

Después de cuarenta años enterrado en el Valle de los Caídos, los restos mortales de Franco fueron transportados a Mingorrubio, en El Pardo, donde su cadáver descansará junto al de su esposa, Carmen Polo.

La presentadora de Socialité fue muy dura tras ver las imágenes de la familia Franco llevando a hombros al dictador.

“Me ha parecido bochornoso el lugar que se le ha dado a la familia de Franco. Hoy no se iba un abuelo, hoy se iba un dictador. Las concesiones del gobierno con la familia, que viven de un patrimonio cuyo origen viene de un dictador, no lo entiendo”, ha afirmado Patiño.

Y ha sido más dura: “Viendo las imágenes se me ha revuelto todo. Una solemnidad y una sensación de orgullo por parte de los familiares que se han olvidado de que ahí no estaba el abuelo ni el padre, estaba un dictador que ha matado a muchísima gente. Y no me ha gustado nada las concesiones del Gobierno a la familia Franco”.

El vídeo tiene en pocas horas más de 4.000 compartidos y más de 9.400 me gusta.