El divertido corte de Eva González ('La Voz') a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Antena 3)

La sevillana y el valenciano comentaron sus orígenes en Antena 3 tras abandonar Telecinco y Cuatro respectivamente. “La última vez tenías el vértigo del cambio de cadena, vinieron todos los jefes. Yo cuando cambié no podía ni caminar del miedo que tenía”, confesó Motos. “Yo también me quedé paralizada bastante tiempo”, respondió González.

El primero en contar su experiencia fue Motos: “El primer programa que hice en Antena 3 fue con Antonio Banderas y quedé en deuda con él, como en las películas en las que ayudas a un niño y después es tu esclavo para siempre. Es un agradecimiento eterno”.

En ese instante, de forma irónica y en el tradicional ambiente distendido de El Hormiguero, González respondió con un “no voy a ser tu esclava, si quieres te invito a cenar un día”.

Tras las risas, el presentador le preguntó acerca de si tenía miedo de que no le funcionara el formato. “No, siempre he tenido una máxima en la tele de divertirme haciendo lo que haces y pasarlo bien, porque el espectador lo va a notar”, empezó su respuesta.

“Estate contenta con lo que estás haciendo y si luego la audiencia no te responde y la gente no lo ve, pues a otra cosa. Nunca quedarme con la sensación de si lo hubiera hecho un poco mejor, habría ido bien. No me planteo eso”, finalizó la andaluza.