El doble exilio de los judíos de Ucrania bajo la "desnazificación" de Putin

Pero ya esa sinagoga no es lo que era, ya que ahora los bancos de madera se ven prácticamente vacíos en comparación a cómo se llenaban antes del 24 de febrero.

Mientras que el resto o bien se ha quedado por sus familiares o no son aptos para marcharse al ser hombres y tener la edad de ser llamados por el Ejército para luchar contra los rusos.

Una “mentira”

“Lo que he conseguido en 30 años ha desaparecido. Y todo en un segundo. Pero es lo que Dios quiere, yo hago mi trabajo y este es el resultado”, apunta.

Respecto a la “desnazificación”, el rabino dice que no quiere hablar de política, aunque deja entender que Putin ha cometido un error.

Tolerancia

El rabino señala que antes de la guerra, había dos guarderías en la ciudad exclusivamente judías, dos orfanatos, escuelas de primaria y hasta una universidad judía. En total, once edificios para la comunidad judía, entre ellos cuatro sinagogas.

“Estamos haciendo todo por la comunidad judía. No sé lo que va a pasar, pero no quiero buscar una explicación, no quiero imaginar ni fantasear”, asevera, aunque lo que sí tiene claro es que se va a quedar en Odesa.