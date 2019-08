El doble rasero del Gobierno en su trato a los emigrantes españoles

Su discurso no tenía como objetivo a los emigrantes, los que tenemos que retornar, los que en muchos casos quieren volver a su país con su familia. No. El discurso estaba dirigido a los españoles de a pie en España.

Pero los emigrantes no somos solo voto rogado, no.

Este Gobierno se ha querido centrar en el esfuerzo de atraer a los investigadores y científicos… y esto en realidad vende y mucho.

Vende porque sabe que la estructura empresarial de I+D+i en España es tercermundista y que, sobre todo, atraer a estos emigrantes no va a ser fácil. Es una propuesta sin posibilidades, con la boca pequeña.

Y sabe que no será fácil porque las condiciones laborales en países como Alemania, Suiza, Suecia, y Reino Unido, entre otros, son imbatibles. Al final, el esfuerzo del retorno no lo hace el Gobierno. El esfuerzo recae en estos investigadores que pondrán en la balanza, familia/amigos/vivir en tu país, contra salario/progresión laboral/medios a tu alcance/reconocimiento.

En España, decir que quieras que vuelvan los investigadores son palabras vacuas. No suena a amenaza para los asalariados que ya viven en nuestras fronteras, ya que no va a haber miles de españoles haciendo las maletas de vuelta, y este sector no es representativo.

Si hubiera dicho el Gobierno que pretende atraer a los miles de españoles trabajando en hostelería y restauración, sí que ya hubiese habido lobbies en España que habrían levantado la voz, diciendo que no, que el sector turismo no da para más… y que de hecho es mejor se queden poniendo cafés en Starbucks en Berlín, o limpiando habitaciones en Kensington… para ellos no hay Plan Retorno ni se le espera.

Pero esto solo refleja en parte la aspiración del país a ser moderno. A dejar la España de Paco Martínez Soria aparcada en la cuneta, y a empezar a parecernos un pelín más a aquellos países que sí invierten en estructuras industriales de progreso.

El discurso de Pedro Sánchez es también en parte debido a que los investigadores y científicos en el exterior son más listos, y se asocian como colectivo para defender sus intereses. Desde el 2014 empezaron a florecer distintas asociaciones de científicos en el exterior, con CERU (Asociación en el Reino Unido) como cabeza de pelotón. A día de hoy 16 asociaciones consolidadas en la red RAICEX (Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior) canalizan las voces de más de 3.500 investigadores y científicos que trabajan, viven y sienten fuera de las fronteras de nuestro país. Ellos lograron presentarse en el Congreso de los Diputados hace poco más de un año. Los científicos son capaces de vender su producto, un colectivo que es valorado en el exterior, que son ejemplo de excelencia, creatividad, y profesionalidad, y que deja el pabellón español alto.

Los investigadores han logrado su lugar, pero el resto de emigrantes no tienen la fuerza con voces sectoriales como ellos, y si no llevas tu voz a Madrid, no existes. No esperen esfuerzo del Gobierno por saber nuestras necesidades… como emigrantes, las decimos alto y claro, o pretenderán hacernos creer que no existimos.