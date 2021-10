El documental alemán de Netflix que habla sin tapujos del "déspota de baja estatura" Franco

Sorprende de esta pieza cinematográfica que los alemanes no se andan con rodeos y son claros a la hora de hablar de cómo era realmente Franco en la intimidad. Paul Preston, biógrafo de Franco, llega a decir que el dictador tenía “una característica única”: “No le interesaba el sexo”.

Estas son algunas de las reflexiones y comentarios que se pueden escuchar —en alemán, eso sí, porque no está doblado al español aunque sí está subtitulado— en La dura verdad sobre la dictadura de Franco , un documental alemán de la cadena pública germana ZDF que se ha colado en las tendencias de Netflix en España.

“ Francisco es tímido y es un estudiante mediocre”, el padre de Franco es “un vividor que no pasaba mucho por casa”, tenía una madre “dominante” y se burlaban de él por su “baja estatura”.

Como explica el historiador británico Antony Beevor, Franco era “un asesino a sangre fría” y cuenta que en una ocasión llegó a matar a un soldado simplemente por salirse de la formación: “Cuentan que, con su voz aguda y su corta estatura, una vez dio una orden y un soldado salió de la fila. Franco sacó una pistola y le disparó”.

Un matrimonio fructífero

El documental también se centra en Carmen Polo, mujer del caudillo, madre de su única hija y conocida en toda España como “la collares” por sus ostentosos collares de perlas. Revela Preston que la familia de Polo “entra en cólera” cuando se entera de que su hija va a contraer matrimonio con un soldado. “Su padre le dijo: ‘no lo hagas, es peor que casarte con un torero’”, cuenta el biógrafo del dictador.

Durante los cinco capítulos, sobre todo a la hora de hablar de los aspectos más personales de Franco, se habla sin rodeos de los nulos gustos sexuales del dictador y de que su hija Carmencita podría no ser su hija.

“La pareja tiene una hija, Carmencita, pero pronto corre el rumor de que esa hija no es de Franco, sino de Ramón, su hermano pequeño, y que la madre no es Carmen Polo, sino una prostituta”, se dice literalmente en el capítulo. Añade Preston que a Carmen Polo “nunca se la vio embarazada” y habla de que hay pruebas claras “de que a Franco no le interesaba el sexo”.

Les llama la atención a los alemanes el papel que jugaba su esposa dentro del entramado clientelar que se formó alrededor de la figura del dictador, donde todos los que estaban cerca sacaban tajada económica mientras el pueblo se moría literalmente de hambre. Sostiene Viñas: ”Él era un corrupto y, por lo tanto, le parecía normal sobornar a otros”.