Teresa Rabal habla de su drama personal: “El día que cerré mi casa..."

Teresa Rabal, reconocida artista del circo, ha concedido una entrevista a Socialité, en Telecinco, para hablar de su drama personal.

La hija de Paco Rabal y Asunción Balaguer ha contado que ha tenido que vender su casa, Villa Renata, para poder pagar las deudas que contrajo durante la crisis: “El día que cerré mi casa y que entregué las llaves, lloré”.

Ahora, Rabal vive en la casa de su madre: “Me he venido a vivir con mi madre que tiene una casa enorme, que al final todo el día me lo pasaba aquí y estoy encantada”.

Además, ha explicado que se ha llevado todo lo que había dentro de su casa y que “se han quedado los muros”. “Las casas al final son casas”, ha asegurado.

“Tenía unas deudas creadas porque en los momentos de crisis trabajábamos con las instituciones, con las televisiones, producíamos... Eso va haciendo bola. Y entonces tuve que vender mi casa”, ha asegurado Teresa Rabal.

También ha contado cómo ha sido su vida tras padecer un cáncer: “La quimioterapia es tremendamente dura, y lo peor es perder el pelo, eso lo llevé fatal. Pero no me podía permitir estar mal, porque tenía a Eduardo [su marido] muy enfermo. Yo lo quería tanto que no quería que él sufriera”.