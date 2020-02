El drama viral de un DJ en una boda en Guadalajara: "Jamás me había encontrado una panda de energúmenos tal"

A todo esto, con una cobertura malísima que casi no se le entiende. Yo: WTF?! “Quién eres y qué me estás contando? Llego en 15’ Se corta y ya me deja rayado. Empezamos bien. Al llegar están comiendo, y me dice el metre que no sabe quién me ha llamado, pero que todo ok. Pues vale.