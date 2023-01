Durante todo el programa, tanto el conductor del espacio de laSexta como el dueño del local, Manuel Martínez, no dejan de chocar y criticarse todo. Si Chicote opina una cosa, el veterano hostelero piensa la contraria.

Sin embargo, medio año después de la grabación, ese menú ya no existe. Martínez lo probó durante las primeras semanas, pero se dio cuenta que sus clientes le demandaban otro tipo de comidas.

Explica que a Magalia van trabajadores y un perfil de público al que no le pueden dar ese tipo de platos. “No es que estén malos, que son buenos, pero hay que saber dónde está uno. A un obrero que lleva ocho horas trabajando no le puedes dar el tipo de comida que él dice porque no pega. Aquí se da comida tradicional y casera”, afirma.