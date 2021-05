El dueño de un bar se corona con su respuesta a la crítica más extraña de un cliente en Google

El dueño de un restaurante se ha quedado ojiplático el leer en Google la reseña que le dejó un usuario que, por lo que parece, ni siquiera entró en su local.

La cuenta @SoyCamarero ha compartido en Twitter esta conversación entre un hombre y el propietario de un bar que está llamando la atención de algunos de los usuarios de la red social del pájaro azul.

“Tiene buena pinta, lo único que el notas del dueño, el empleado o lo que sea, que llega molestando con la motito todos los días a la hora de abrir”, dice el hombre que tiene una foto del entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, como perfil.

El jefe del local ha respondido totalmente sorprendido. Eso sí, tirando de ironía y sin perder la compostura: “Buenas tardes. Si no nos has visitado no entendemos la valoración. La motito es un medio de transporte más. ¿No querrá que venga todos los días andando a trabajar verdad?”.

El dueño ha proseguido con su réplica y ha invitado a ese usuario a que acuda a tomar algo cuando lo desee: “De todas maneras, amable vecino, estaremos encantados de atenderle cuando quiera disfrutar de nuestros servicios puesto que aún no lo ha hecho. Que pase usted un buen día”.

La cuenta SoyCamarero ha compartido una captura de pantalla con otro mensaje en blanco sobre fondo negro encima, como si de un storie de Instagram se tratase, en el que se puede leer: “Si tienes una moto que no se te ocurra ir al trabajo en ella. Véndela, corre”.