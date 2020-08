El dueño del restaurante multado por dar comida a familias necesitadas: "Nos dijeron que harían lo posible por cerrarnos"

La transcendencia del acontecimiento ha sido tal que el alcalde de Valencia, Joan Ribó , ha señalado en Twitter que revisaría la sanción impuesta acorde a la solidaridad y no a los criterios que aún estaban “definiendo” las “autoridades sanitarias”. “Ese mensaje es lo único que tenemos, no se ha puesto en contacto con nosotros y estamos tratando de concretar una reunión con él”, cuenta a El HuffPost. Aunque detalla que desde la administración la denuncia sigue su curso: “Nos han dicho que lo que estábamos haciendo no era legal y que todo el procedimiento sigue en marcha”.

No. No té ningun sentit multar a qui reparteix solidaritat. Sembla que la sanció va tindre lloc en els primers dies de confinament, quan les indicacions de les autoritats sanitàries estaven definint-se. Es revisaran els fets i s’actuarà conforme a llei i a la lògica humanitària. pic.twitter.com/yf18JGamXX

El problema vino de la mano de un policía local que, a pie, se acercó al local cuando ya habían acabado el reparto. “Nos dijo que eso no podía ser, que iba a avisar a su superior para que fuera. A los pocos minutos se persona el superior con dos personas más y fueron bastante avasalladores, no nos dejaron hablar ni expresarnos. Lo del BOE que a él no le importaba, comentarios muy feos como que harían todo lo posible por cerrarnos o amenazándonos con frases como ’cuando abráis nos volveremos a ver las caras”, detalla.

Además de esto, la pesadilla para Lusitana Tasca no ha hecho más que empezar. Hacer pública la denuncia e incluso abrir tras el estado de alarma le ha seguido trayendo problemas con la Policía Local. “El día justo abrí volvieron dos policías locales y me pusieron otra sanción, no ha llegado todavía. La he aceptado. La amenaza se está haciendo real y el miedo que teníamos de publicar todo esto era que cuando se supiese iba a ser peor todavía porque la policía va a venir a reventarnos”.

“Lo hicimos porque los servicios sociales no llegan”

La situación del barrio del Cabanyal ya era crítica antes de la crisis del coronavirus, Según cuenta Javier, en esta zona de Valencia hay 30 familias desfavorecidas que no tienen ningún tipo de ayuda más allá de la que reciben por parte de Espai Veïnal o Brúfol.

“Hay un alto porcentaje en exclusión social porque no se les da cabida para mejorar y se ven abocados a vivir así, de unas formas que son infrahumanas”, explica. Esta situación no ha cambiado ni con el ingreso mínimo vital. “Cuando se anuncia una medida de ayuda social se piensa que se están dando a todo el mundo y eso no es así. Solo a quien cumple los requisitos”, señala.

Más allá de comida, Javier indica que tras el cierre de su restaurante repartieron comida donada por los vecinos y comida no perecerera, para lo que también recibieron ayuda económica de vecinos para comprar. “Entonces nos escribían voluntarios para avisarnos y nosotros, con el establecimiento en todo momento cerrado, les dábamos las bolsas con comida por debajo de la persianas y ellos hacían el reparto”, indica.