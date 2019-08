El programa de Telecinco Viva la vida ha grabado el emotivo reencuentro entre la periodista María Teresa Campos y el humorista Edmundo Arrocet tras casi dos meses sin verse. El espacio que presenta Sandra Barneda ha contactado con Carmen Borrego, la hija de una de las estrellas de la cadena de Mediaset.

Ante las preguntas de una posible boda entre ambos, Borrego ha sido muy sincera y contundente: “Estoy convencida de que me van a poner verde. Quiero que mi madre sea muy feliz con Edmundo, pero creo que no es necesario una boda. Si ellos quisieran lo aceptaría, pero yo no soy partidaria, no te voy a mentir”.

Esta declaración ha generado de inmediato un barullo en el plató ante unos sorprendidos contertulios.

Borrego ha querido explicar sus palabras. “Creo que las bodas entre gente más joven y que van a estar muchos más años me parecen fenomenal. También la gente que quiere tener hijos, aunque yo me he casado y no voy a tener hijos... Pero me he casado más joven que mi madre y espero que para toda la vida”.

“Creo que cuando uno es más mayor se puede tener una relación estupenda sin tener que casarse”, ha añadido, aunque ha reiterado que si deciden contraer matrimonio ella lo respetará.

Barneda ha querido incidir si su opinión tiene que ver con los temas legales, algo que la propia Borrego ha descartado.

“Yo no temería absolutamente de nada de la herencia. Yo no estoy esperando a heredar, vivo de mi trabajo y es absurdo estar esperando. No va por ahí. Cada uno tiene una manera de pensar y yo tengo esta”, ha sentenciado.